Rapper LL Cool J kündigt Comeback-Album an

New York (dpa) - Mit einem neuen Album startet Rapper LL Cool J (56) endgültig sein Comeback. Am 6. September soll «The FORCE» erscheinen - sein erstes Album seit 11 Jahren. Zudem hat er heute die Vorabsingle «Passion» veröffentlicht. Vor einigen Wochen brachte er bereits den Song «Saturday Night Special» heraus.

Mit Songs wie «I Need Love» und «Mama Said Knock You Out» gehörte LL Cool J Ende der 80er und Anfang der 90er zu den Pionieren der Rapmusik. Zuletzt hatte er 2013 das Album «Authentic» herausgebracht. Bis 2016 veröffentlichte er zudem weitere Einzelsongs.

Das neue Album erscheint genau zum 40. Geburtstag des Labels «Def Jam Recordings», auf dem auch seine erste Single «I Need a Beat» 1984 erschienen war. Für das Comeback von LL Cool J sollen sich namhafte Featuregäste wie Eminem, Snoop Dogg, Nas oder Busta Rhymes die Ehre geben.