Rangnick vor Duell mit Klopp: «Muss Wiederaufbau geben»

Ralf Rangnick glaubt nicht, dass Manchester United in der englischen Fußball-Meisterschaft eine ähnliche Durststrecke wie dem FC Liverpool mit 30 Jahren ohne Titel droht.

«Das wird nicht passieren, weil es ziemlich offensichtlich ist, was sich ändern muss», sagte der 63 Jahre alte United-Interimstrainer vor dem Duell mit den von Jürgen Klopp betreuten Reds an der Anfield Road in Liverpool. «Es muss einen Wiederaufbau für die Zukunft geben», sagte der langjährige Bundesliga-Coach nach Angaben der BBC.

Klopp hatte mit dem FC Liverpool 2020 den ersten Meistertitel in der Premier League seit 1990 geholt und im Jahr davor auch die Champions League gewonnen. Für United, das zuletzt 2013 Meister im Mutterland des Fußballs war, geht es in der laufenden Serie darum, unter die Top Vier und damit doch noch in die Königsklasse zu kommen.

Rangnick nennt Klopp als Paradebeispiel

Einen Neuaufbau zu schaffen, sei «keine Raketenwissenschaft», betonte Rangnick. «Wenn man weiß, welchen Fußball man spielen und welche Profile man für die einzelnen Positionen haben will, dann geht es darum, die Spieler zu finden und sie zu überzeugen, mitzukommen.» Als Paradebeispiel, wie man es macht, nannte er Klopp. «Liverpool wurde Achter in der Saison, als Jürgen eintraf. Dann brauchte es zwei Transferfenster. Sie brachten die richtigen Spieler rein und wurden die richtigen Spieler los. Deshalb sind sie dort, wo sie sind.»

Aktuell ist Liverpool bei sieben noch ausstehenden Partien mit 73 Punkten Premier-League-Zweiter hinter Manchester City (74) und hat noch die Chance auf insgesamt vier Titel. Manchester United ist - bei einem Spiel mehr - derzeit Fünfter (54). Das Hinspiel hatte United glatt 0:5 verloren - eine Blamage, auf die nur wenige Wochen später die Entlassung von Rangnicks Vorgänger Ole Gunnar Solskjaer folgte.

Diesen Kantersieg nahm Klopp zum Anlass, seine Akteure vor zu großer Selbstsicherheit zu warnen. Um die eigene Meisterchance zu nähren, müssten die Reds gegen United «gierig» sein, als ginge es «um die wichtigsten drei Punkte in deinem Leben», sagte er. «Das ist die Einstellung, die wir für dieses Spiel brauchen. Wenn wir United tun lassen, was sie wollen, werden sie uns massive Probleme bereiten.»