Ramelow im dritten Wahlgang - Höcke tritt nicht mehr an

Die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen hat in den ersten beiden Durchgängen noch keine Entscheidung gebracht. Weder Höcke noch Ramelow kamen auf eine absolute Mehrheit. Nun geht es in eine dritte Runde.

© Martin Schutt (dpa)