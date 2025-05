Über das Rainbow Festival

Das Rainbow Festival verwandelt am 28. Juni den Fühlinger See in Köln in ein pulsierendes Farbenmeer, wenn das Event seine Tore öffnet. Von 12:00 Uhr mittags bis 22:00 Uhr abends erwartet die Besucher ein buntes Line-Up. Im Eröffnungsjahr des Festivals haben die Veranstalter unter anderem Kamrad, No Angels, Alle Farben, David Puentez oder Felix Jaehn für das Rainbow Festival gewinnen können. Auf zwei Bühnen - der Sunshine und Aqua Stage - werden die Top-Stars den ganzen Tag über auftreten. Tickets sind ab sofort erhältlich. Alle Infos zum Ticketverkauf bekommt ihr direkt unten.

Die Stars auf der Sunshine Stage

Die Stars auf der Aqua Stage

