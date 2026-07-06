Raffelberger ruft Mineralwasser zurück

Der Mineralwasser-Hersteller Raffelberger aus Mülheim ruft mehrere Sorten Sprudel zurück. Grund sind Verunreinigungen im Wasser, die bei Routinekontrollen entdeckt wurden.

Dabei geht es um Raffelberger Medium in der 0,75-Liter-Flasche und Raffelberger Klassik in der 0,7-Liter-Flasche.