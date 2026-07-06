© FUNKE Foto Services - Lars Fröhlich
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Raffelberger ruft Mineralwasser zurück
Der Mineralwasser-Hersteller Raffelberger aus Mülheim ruft mehrere Sorten Sprudel zurück. Grund sind Verunreinigungen im Wasser, die bei Routinekontrollen entdeckt wurden.
Dabei geht es um Raffelberger Medium in der 0,75-Liter-Flasche und Raffelberger Klassik in der 0,7-Liter-Flasche.
Veröffentlicht: Montag, 06.07.2026 04:39
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Betroffen sind nach Angaben des Herstellers Flaschen mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen 09.06.2028 und 16.06.2028. Die Bakterien können laut Warnung zu gesundheitlichen Beschwerden führen. Ursache soll ein technischer Defekt in der Produktion gewesen sein. Wer das Wasser gekauft hat, kann es auch ohne Kassenbon in Super- oder Getränkemärkten zurückgeben und bekommt sein Geld zurück.
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