RAF - Lange Haftstrafe für Terroristin

So sollen die drei ihr kriminelles Leben im Untergrund finanziert haben. Der Prozess hat auch einen direkten Bezug ins Ruhrgebiet. Ein Überfall im Juli 1999 ereignete sich auf dem Parkplatz eines Großhandelsmarktes in Duisburg. Die maskierten Terroristen waren mit einer Panzerfaust und Maschinenpistolen bewaffnet und erbeuteten rund eine Million D-Mark. Im Jahr 2006 gab es einen Überfall in Bochum – die Täter bedrohten hier Kassiererinnen und plünderten den Tresor.