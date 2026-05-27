RAF - Lange Haftstrafe für Terroristin
Die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette ist vor dem Landgericht Verden heute Mittag (27.5.) zu 13 Jahren Haft verurteilt worden - wegen schweren Raubes, Verstößen gegen Waffengesetze und anderer Straftaten. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Angeklagte mit zwei Komplizen Geldtransporter und Supermärkte überfiel.
Veröffentlicht: Mittwoch, 27.05.2026 10:22
So sollen die drei ihr kriminelles Leben im Untergrund finanziert haben. Der Prozess hat auch einen direkten Bezug ins Ruhrgebiet. Ein Überfall im Juli 1999 ereignete sich auf dem Parkplatz eines Großhandelsmarktes in Duisburg. Die maskierten Terroristen waren mit einer Panzerfaust und Maschinenpistolen bewaffnet und erbeuteten rund eine Million D-Mark. Im Jahr 2006 gab es einen Überfall in Bochum – die Täter bedrohten hier Kassiererinnen und plünderten den Tresor.