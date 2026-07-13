Räuber rammen Tankstellen-Eingang in Mülheim

Gegen 2:40 Uhr fuhren zwei Kleinwagen auf das Tankstellengelände. Einer der Wagen rammte rückwärts den Eingangsbereich und zerstörte die Glastür. Durch die Öffnung gelangten die Täter in den Verkaufsraum und stahlen Zigaretten und Alkohol. Anschließend flüchteten beide Fahrzeuge in unbekannte Richtung – eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos, so die Polizei. Die Ermittler suchen jetzt Zeugen: Wer in der Nacht an der Kölner Straße etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich unter 0201/829-0 oder per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de melden.