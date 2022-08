Radio Mülheim live aus Theo - wir feiern 50 Jahre WDL Luftschiffe - präsentiert von der Sparkasse Mülheim an der Ruhr

Das aktuelle Luftschiff ist eines der Wahrzeichen unserer Stadt: Theo!

Am 9. August feiern wir von Radio Mülheim mit und senden Dein Radio Mülheim am Morgen live aus dem Luftschiff Theo am Flughafen Essen Mülheim. Insa Löll und Henning Barth haben sich viele tolle Gäste eingeladen.

Und ihr könnt dabei sein! Es wird gefrühstückt! Die WDL und wir laden euch zu uns an den Theo ein, spendieren ein Frühstück unter dem Luftschiff für eure Familie (2 Erwachsene, 2 Kinder). Wenn ihr mit uns feiern wollt, bewerbt euch und schreibt uns per WhatsApp (01523 1049008), warum ihr gerne mit uns frühstücken und Geburtstag feiern möchtet! Und vielleicht sehen wir uns am 9. August am Luftschiff Theo bei unserer Sondersendung zum Geburtstag: 50 Jahre Luftschiffe der WDL.