Rad-Star Ganna stellt Stundenweltrekord auf

Grenchen (dpa) - Damit verbesserte Ganna deutlich die alte Bestmarke des Briten Dan Bigham (55,548). Bigham hatte erst am 19. August dieses Jahres den alten Rekord aufgestellt.

Ganna zählt zu den besten Zeitfahrern der Welt. Der Italiener holte sich 2020 und 2021 den Titel in dieser Disziplin und gewann in den vergangenen Jahren bei einigen Rundfahrten diverse Etappen im Kampf gegen die Uhr. Dazu wurde er auf der Bahn viermal Weltmeister in der Einerverfolgung.