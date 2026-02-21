Quereinsteiger: William Shatner kündigt Heavy-Metal-Album an

New York (dpa) - Mit 94 Jahren will der kanadische Schauspieler William Shatner unter die Heavy-Metal-Musiker gehen. Shatner, der mit seiner Rolle als Captain Kirk in «Star Trek» weltberühmt wurde, plane dieses Jahr ein Heavy-Metal-Album herauszubringen, kündigte der Schauspieler auf Instagram an. Auf dem Album sollen «Coverversionen von Legenden wie Black Sabbath, Iron Maiden und Judas Priest – und einige Originale,» zu hören sein, so Shatner.

«Ich habe den Weltraum erforscht. Ich habe die Zeit erforscht. Nun… erforsche ich die Verzerrung,» heißt es weiter in dem Instagram-Post. «Mit 94 Jahren wird man nicht langsamer. Man dreht die Lautstärke auf.»

Shatner übernahm 1966 erstmals die Rolle des «Captain James T. Kirk» in der Science-Fiction-Serie «Star Trek». Die Serie war in der zweiten Hälfte der 1960er-Jahre ein Straßenfeger und genießt unter vielen Science-Fiction-Fans bis heute Kultstatus. Viele weitere Serien aus dem Star-Trek-Universum und mehrere Kinofilme folgten.