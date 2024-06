Putin in Nordkorea: Vertrag über Zusammenarbeit

Moskau (dpa) - Russland und Nordkorea wollen bei einem Besuch von Präsident Wladimir Putin in Pjöngjang einen Vertrag über eine umfassende Zusammenarbeit schließen. Putin habe den Vertragsentwurf des Außenministeriums gebilligt, teilte der Kreml in Moskau mit. Das Dokument solle auf höchster Ebene, also von Putin und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un, unterzeichnet werden.

Angaben zum Inhalt des Vertrages wurden nicht gemacht. Der Kremlchef besuchte auf der Reise in den Fernen Osten zunächst die russische Stadt Jakutsk, bevor er absehbar am Abend Ortszeit in Nordkorea erwartet wird. Westlichen Erkenntnissen zufolge beliefert das abgeschottete kommunistische Land Russland mit Munition für dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Putin selbst lobte in einem Artikel für die nordkoreanische Zeitung «Rodong Sinmun» die «standhafte Unterstützung» aus Pjöngjang.

Der Besuch in Nordkorea soll bis Mittwoch dauern. Danach fliegt Putin weiter nach Vietnam für einen zweitägigen Besuch dort.