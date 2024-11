Publikumsliebling Sinner in Turin vorzeitig im Halbfinale

Turin (dpa) - Italiens Tennisstar Jannik Sinner steht vor seinem abschließenden Gruppenspiel beim Saisonfinale der ATP-Tour als Halbfinalist fest. Der 23 Jahre alte Weltranglisten-Erste profitierte in Turin vom Ausgang des Duells zwischen dem US-Amerikaner Taylor Fritz und dem Australier Alex de Minaur. Fritz gewann in drei Sätzen mit 5:7, 6:4, 6:3 und verhalf Sinner damit vorzeitig zum Weiterkommen.

US-Open-Finalist Fritz muss um seinen Sprung in die Runde der besten Vier noch bangen und ist von Sinners Auftritt abhängig. Im Abendmatch (20.30 Uhr/Sky) zwischen dem italienischen Weltranglisten-Ersten Sinner und Daniil Medwedew aus Russland fallen die Entscheidungen über die Abschluss-Platzierungen in der Gruppe. Allein der sieglose de Minaur hat keine Chance mehr, weiterzukommen.

Alexander Zverev führt vor dem letzten Vorrunden-Spieltag am Freitag die andere Gruppe an. Im Duell mit dem spanischen Wimbledon- und French-Open-Gewinner Carlos Alcaraz (14.00 Uhr/Sky) möchte der Weltranglisten-Zweite seinen Halbfinal-Einzug perfekt machen. In seiner Gruppe ist vor dem abschließenden Spieltag ebenfalls noch alles offen. Zverev hat mit zwei Siegen die beste Ausgangsposition.