PSG-Stars verpatzen Auftakt - Haller mit Viererpack für Ajax

Champions League

Obwohl die Offensivkünstler Neymar, Kylian Mbappé und Neuzugang Lionel Messi in der Startformation standen, kam Frankreichs Fußball-Vizemeister beim FC Brügge nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus.

Der formstarke Ander Herrera brachte Paris nach einer Viertelstunde in Führung, doch der belgische Außenseiter versteckte sich nicht. Kapitän Hans Vanaken glich aus (27.). Noch vor dem Seitenwechsel vergab Brügge weitere Möglichkeiten, so dass PSG mit dem Punkt sogar noch gut bedient war. An der Spitze der Gruppe A steht Manchester City nach dem 6:3 (3:1) gegen RB Leipzig.

Mit dem FC Liverpool war noch ein weiterer Premier-League-Vertreter erfolgreich. Die Reds von Trainer Jürgen Klopp kämpften sich bei der Neuauflage der Champions-League-Endspiele von 2005 und 2007 gegen den AC Mailand zu einem 3:2 (1:2)-Sieg. Dabei machten die Hausherren es unnötig spannend, denn sie waren über weite Strecken drückend überlegen. Ein Doppelschlag kurz vor der Pause hatte Liverpool kurzzeitig in Bedrängnis gebracht. Den Siegtreffer erzielte Kapitän Jordan Henderson (69.). Die Gruppengegner Atlético Madrid und FC Porto spielten 0:0. Bei den Portugiesen flog in der Nachspielzeit noch Chancel Mbemba nach einer Notbremse mit Rot vom Feld.

In Lissabon drückte der Ex-Frankfurter Sebastien Haller der Partie seinen Stempel auf. Mit einem Viererpack trug der Stürmer bei seinem Debüt in Europas höchstem Club-Wettbewerb seinen Teil dazu bei, dass Ajax Amsterdam mit 5:1 (3:1) bei Sporting gewann. Damit führen die Niederländer die Gruppe C vor Borussia Dortmund an. Der BVB hatte Besiktas Istanbul auswärts zuvor mit 2:1 (2:0) besiegt.

Ebenfalls eine gelungene Premiere feierte Neuling Sheriff Tiraspol. Der moldauische Meister setzte sich in der Gruppe D mit 2:0 (1:0) gegen Schachtjor Donezk aus der Ukraine durch. Die Treffer für die Hausherren, die sich durch die Qualifikation gekämpft hatten, erzielten Adama Traoré (16.) und Momo Yansané (62.). Es waren die ersten Tore einer moldauischen Mannschaft in der Königsklasse. Weil Real Madrid beim Kräftemessen zweier Schwergewichte bei Inter Mailand mit 1:0 (0:0) gewann, steht Tiraspol an der Spitze der Gruppe D.

© dpa-infocom, dpa:210915-99-233579/5

Die Spieler des FC Liverpool jubeln über das Tor zum 3:2. Foto: Peter Byrne/PA Wire/dpa © Peter Byrne (dpa)

Die Spieler von Ajax Amsterdam feiern das 5:1 gegen Sporting und den vierfachen Torschützen Sebastien Haller (2.v.l.). Foto: Maurice Van Steen/ANP/dpa © Maurice Van Steen (dpa)

Cristiano (r) von Sheriff Tiraspol gewinnt den Zweikampf mit Dodo von Schachtjor Donezk. Foto: Uncredited/AP/dpa © Uncredited (dpa)

Dani Carvajal (vorn) von Real Madrid kämpft mit Ivan Perisic (hinten von Inter Mailand um den Ball. Foto: Antonio Calanni/AP/dpa © Antonio Calanni (dpa)