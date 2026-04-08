Prozess um illegal entsorgte Schadstoff-Erde gestartet

Vor dem Dortmunder Landgericht hat ein großer Prozess um einen mutmaßlichen Umweltskandal begonnen. Laut Anklage soll ein 63-jähriger Geschäftsmann aus Unna jahrelang tonnenweise belastete Erde in NRW illegal entsorgt haben. Dabei geht es unter anderem um eine ungenehmigte Anlage in Bottrop und um rund 23.000 Tonnen Erde aus Dortmund, die in einem Tagebau in Kamp-Lintfort gelandet sein sollen. Die Kunden zahlten hohe Gebühren im Glauben an eine fachgerechte Entsorgung. Die Staatsanwaltschaft rechnet mit weiteren Millionen-Kosten für die tatsächliche Reinigung. Der Mann sitzt seit seiner Festnahme im vergangenen Oktober in Untersuchungshaft. Bei ihm wurden damals viel Bargeld und Gold gefunden. Der Prozess läuft voraussichtlich noch bis Mitte Juni.