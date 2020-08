Prozess gegen Rechtsextremisten Liebich in Halle begonnen

Einer der führenden Protagonisten der rechtsextremen Szene in Sachsen-Anhalt verbreitet in Halle seine Ideologie - auf angemeldeten Versammlungen. Auch via Internet-Blog ist er aktiv. Jetzt wird ihm der Prozess gemacht.

© Sebastian Willnow (dpa)