Prozess gegen ehemaligen KZ-Wachmann hat begonnen

Landgericht Neuruppin

Brandenburg/Havel (dpa) - Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen hat am Donnerstag der Prozess gegen einen ehemaligen Wachmann des Konzentrationslagers Sachsenhausen begonnen.

Der 100 Jahre alte ehemalige SS-Wachmann soll der Anklage zufolge in den Jahren 1942 bis 1945 Beihilfe zum Mord an Tausenden Lagerinsassen geleistet haben. Angeklagt sind in dem Prozess vor dem Schwurgericht des Landgerichts Neuruppin 3518 Fälle. Die Zahl ist eine Mindestangabe der ermittelten Opfer.

In dem Lager waren von 1936 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 mehr als 200.000 Menschen inhaftiert. Zehntausende Häftlinge kamen durch Hunger, Krankheiten, Zwangsarbeit, medizinische Versuche und Misshandlungen ums Leben oder wurden Opfer von systematischen Vernichtungsaktionen der SS. Der Prozess begann am Donnerstag mit kleiner Verspätung.

Zum Auftakt ist zunächst nur die Verlesung der Anklage geplant. Möglicherweise könnte es aber weitere Anträge der Nebenkläger geben, darunter sind auch Überlebende des KZ. Geplant sind insgesamt 22 Verhandlungstage, die sich bis in den Januar 2022 hineinziehen. Der Prozess war aus organisatorischen Gründen nach Brandenburg/Havel verlegt worden. Er findet nun in einer Sporthalle der Justizvollzugsanstalt Brandenburg/Havel außerhalb des Gefängnisgeländes statt.

Der Nebenkläger-Anwalt Thomas Walther hatte im Vorfeld des Prozesses erklärt, die deutsche Justiz habe die Aufarbeitung der NS-Verbrechen jahrzehntelang vernachlässigt. «Ich halte es für einen großen Fehler der Justiz in den vergangenen Jahrzehnten, dass der Tatbestand der Beihilfe nicht verfolgt wurde», sagte er. Für die Nebenkläger sei das Verfahren ungemein bedeutsam. «Sie werden dort gehört werden und das ist bislang nicht genug geschehen.»

