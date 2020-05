Proteste in Minneapolis gehen trotz Ausgangssperre weiter

Tod von George Floyd

Minneapolis/Washington (dpa) - Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis haben die Proteste in der US-Großstadt trotz Ausgangssperre angedauert.

Reporter des Senders CNN berichteten in der Nacht zu Samstag, weder Soldaten der Nationalgarde noch Polizisten seien zu sehen. An den Protesten beteiligten sich demnach Schwarze ebenso wie Weiße. Fernsehbilder zeigten, wie Demonstranten in der Stadt auf einer Schnellstraße marschierten. Sie trugen Schilder mit Aufschriften wie «Bin ich der nächste?» und «Ohne Gerechtigkeit kein Frieden».

Floyd war am Montag bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis ums Leben gekommen. Einer der vier an dem Einsatz beteiligten Polizisten wurde am Freitag des Mordes angeklagt. Bei ihm handelt es sich um den weißen Polizisten, der sein Knie minutenlang an den Hals Floyds gedrückt hatte. Floyd hatte mehrfach um Hilfe gefleht, bevor er das Bewusstsein verlor, wie ein Video festgehalten hatte. Der 46-jährige Schwarze wurde bei seiner Ankunft im Krankenhaus für tot erklärt.

Auch in anderen US-Städten kam es in der vierten Nacht in Folge zu Protesten, die vereinzelt in Gewalt ausarteten. In Atlanta griffen Demonstranten das Hauptquartier des Senders CNN an. Der Sender zeigte Live-Bilder aus der eigenen Zentrale, auf denen zu sehen war, wie Demonstranten von außerhalb Objekte auf Polizisten im Eingangsbereich des Senders warfen. Auch aus New York, Los Angeles, Dallas, Louisville und anderen Orten wurden Proteste gemeldet. Vor dem Weißen Haus in Washington versammelten sich ebenfalls Demonstranten. Einige von ihnen stießen Barrikaden um.

Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, hatte am Freitag eine Ausgangssperre für Minneapolis und die Nachbarstadt St. Paul verkündet, die um 20.00 Uhr (Ortszeit/3.00 MESZ) in Kraft trat. Infolge von Floyds Tod war es in den vergangenen Nächten zu schweren Ausschreitungen in Minneapolis gekommen. Walz hatte am Donnerstag die Nationalgarde mobilisiert und den Notstand für die Stadt und umliegende Gebiete ausgerufen. Die Nationalgarde teilte mit, mehr als 500 Soldaten seien in die Region entsandt worden.

Die vier an dem Einsatz beteiligten Polizisten wurden entlassen. Sie waren zunächst aber weder festgenommen noch angeklagt worden. Die Untersuchungen gegen die drei anderen Polizisten dauern an. Gouverneur Walz hatte Demonstranten eindringlich zum Gewaltverzicht aufgerufen. Probleme wie systematischer Rassismus müssten angegangen werden, dies könne aber nicht passieren, solange noch «Anarchie auf den Straßen herrscht», sagte Walz.

Infolge von Floyds Tod war es in den vergangenen Nächten zu schweren Ausschreitungen in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota gekommen. Geschäfte gingen in Flammen auf, es kam zu Plünderungen. Demonstranten stürmten auch eine Polizeiwache und legten Feuer. Die Polizei setzte Tränengas gegen Demonstranten ein.

In dem am Freitag veröffentlichten Haftbefehl für den Ex-Polizisten hieß es, dieser habe sein Knie insgesamt acht Minuten und 46 Sekunden auf den Nacken Floyds gedrückt. In den letzten zwei Minuten und 53 Sekunden habe Floyd keine Lebenszeichen mehr gezeigt. Polizisten müssten auf Basis ihrer Ausbildung wissen, dass diese Art des Festhaltens eines Verdächtigen grundsätzlich gefährlich sei.

Im Haftbefehl hieß es weiter, der Gerichtsmediziner gehe nach vorläufigen Erkenntnissen davon aus, dass Floyd nicht erstickt sei. Der 46-Jährige habe unter anderen gesundheitlichen Problemen gelitten, die gemeinsam mit der Festsetzung und möglichen Rauschmitteln in seinem Blut vermutlich zu seinem Tod geführt hätten. Dem Ex-Polizisten werden Mord und Totschlag vorgeworfen. Ihm drohen nach den Gesetzen in Minnesota insgesamt bis zu 35 Jahre Haft.

Darüber hinaus kündigte US-Justizminister William Barr an, Bundesbehörden wie das FBI würden parallel zu den Ermittlungen der Behörden in Minnesota untersuchen, ob die betroffenen Polizisten Bürgerrechtsgesetze verletzt hätten. Er sei zuversichtlich, dass der Gerechtigkeit im Fall Floyd Genüge getan werde.

Minnesotas Gouverneur Tim Walz sicherte zu, dass die Justiz das Vorgehen der Beteiligten schnell untersuchen werde. Der Gouverneur teilte das Entsetzen über den Vorfall. «Das Kapitel, das diese Woche geschrieben wurde, ist eines unserer dunkelsten Kapitel», sagte er. Walz rief Demonstranten eindringlich zum Gewaltverzicht auf. Probleme wie systematischer Rassismus müssten angegangen werden, dies könne aber nicht passieren, solange noch «Anarchie auf den Straßen herrscht», sagte er.

US-Präsident Donald Trump zeigte sich zuversichtlich, dass die Nationalgarde weitere Ausschreitungen in Minneapolis verhindern werde. Trump sagte im Weißen Haus, er habe mit Angehörigen Floyds gesprochen. «Großartige Leute.» Trump forderte zugleich ein sofortiges Ende der Ausschreitungen. Man könne nicht erlauben, dass die Lage weiter in «Anarchie und Chaos» abgleite, sagte der Präsident. Er sprach von einer «furchtbaren, furchtbaren Situation».

Trump hatte zuvor für eine Kontroverse gesorgt, als er auf Twitter mitteilte: «Habe gerade mit Gouverneur Tim Walz gesprochen und ihm gesagt, dass das Militär ganz an seiner Seite steht. Wenn es Schwierigkeiten gibt, werden wir die Kontrolle übernehmen, aber wenn die Plünderungen beginnen, beginnt das Schießen.» Twitter versah den Tweet mit einem Warnhinweis, weil der Beitrag gegen das Verbot von Gewaltverherrlichung bei dem Dienst verstoße.

Mit seinem Satz zu möglichen Schüssen auf Plünderer zitierte Trump einen Satz aus dem Jahr 1967, mit dem der damalige Polizeichef von Miami ein hartes Vorgehen gegen die schwarze Bevölkerung angekündigt hatte. Trump relativierte seine Aussage am Freitag in einem weiteren Tweet. Er teilte mit, er habe nur gemeint, dass Plünderungen zu Waffengewalt führen könnten, was ein Fakt sei. Später sagte er, er habe das Ursprungszitat aus Miami gar nicht gekannt.

Ein Mann mit umgedrehter US-Flagge vor einem brennenden Gebäude in Minneapolis. Foto: Julio Cortez/AP/dpa © Julio Cortez (dpa) Ein Mann mit umgedrehter US-Flagge vor einem brennenden Gebäude in Minneapolis. Foto: Julio Cortez/AP/dpa © Julio Cortez (dpa)

Ein Mann hält ein Foto des verstorbenen George Floyd hoch. Foto: Jerry Holt/Star Tribune/AP/dpa © Jerry Holt (dpa) Ein Mann hält ein Foto des verstorbenen George Floyd hoch. Foto: Jerry Holt/Star Tribune/AP/dpa © Jerry Holt (dpa)

Demonstranten stehen auf einem brennenden Auto. Foto: David Joles/Star Tribune/AP/dpa © David Joles (dpa) Demonstranten stehen auf einem brennenden Auto. Foto: David Joles/Star Tribune/AP/dpa © David Joles (dpa)

Protestler vor dem brennenden Gebäude des 3. Bezirks der Polizei von Minneapolis. Foto: Carlos Gonzalez/Star Tribune/AP/dpa © Carlos Gonzalez (dpa) Protestler vor dem brennenden Gebäude des 3. Bezirks der Polizei von Minneapolis. Foto: Carlos Gonzalez/Star Tribune/AP/dpa © Carlos Gonzalez (dpa)

Die Demonstranten haben in der Stadt gleich mehrere Brände entzündet. Foto: Elizabeth Flores/Star Tribune/AP/dpa © Elizabeth Flores (dpa) Die Demonstranten haben in der Stadt gleich mehrere Brände entzündet. Foto: Elizabeth Flores/Star Tribune/AP/dpa © Elizabeth Flores (dpa)

Ein Polizist wirft während einer Demonstration eine Dose mit Tränengas auf eine Straße. Foto: John Minchillo/AP/dpa © John Minchillo (dpa) Ein Polizist wirft während einer Demonstration eine Dose mit Tränengas auf eine Straße. Foto: John Minchillo/AP/dpa © John Minchillo (dpa)

Eine Demonstrantin spült mit Milch ihre Augen aus, nachdem die Polizei Tränengas eingesetzt hatte. Foto: John Minchillo/AP/dpa © John Minchillo (dpa) Eine Demonstrantin spült mit Milch ihre Augen aus, nachdem die Polizei Tränengas eingesetzt hatte. Foto: John Minchillo/AP/dpa © John Minchillo (dpa)

Tyrone Carter, Ex-American-Football-Spieler der Mannschaft «Minnesota Golden Gophers», umarmt einen Demonstranten an der Stelle, an der George Floyd festgenommen wurde. Foto: Jerry Holt/Star Tribune/AP/dpa © Jerry Holt (dpa) Tyrone Carter, Ex-American-Football-Spieler der Mannschaft «Minnesota Golden Gophers», umarmt einen Demonstranten an der Stelle, an der George Floyd festgenommen wurde. Foto: Jerry Holt/Star Tribune/AP/dpa © Jerry Holt (dpa)

Große Wut: Eine Frau brüllt einen Polizeibeamten an. Foto: Mark Vancleave/Star Tribune/AP/dpa © Mark Vancleave (dpa) Große Wut: Eine Frau brüllt einen Polizeibeamten an. Foto: Mark Vancleave/Star Tribune/AP/dpa © Mark Vancleave (dpa)

Ein mehrstöckiges Wohngebäude steht nach Protesten in Flammen. Foto: Mark Vancleave/Star Tribune/AP/dpa © Mark Vancleave (dpa) Ein mehrstöckiges Wohngebäude steht nach Protesten in Flammen. Foto: Mark Vancleave/Star Tribune/AP/dpa © Mark Vancleave (dpa)

Auch in New York findet eine Kundgebung nach dem Tod von Floyd statt. Foto: Frank Franklin II/AP/dpa © Frank Franklin II (dpa) Auch in New York findet eine Kundgebung nach dem Tod von Floyd statt. Foto: Frank Franklin II/AP/dpa © Frank Franklin II (dpa)

Auch in Denver gibt es Proteste: Polizisten während der Festnahme eines Demonstranten. Foto: David Zalubowski/AP/dpa © David Zalubowski (dpa) Auch in Denver gibt es Proteste: Polizisten während der Festnahme eines Demonstranten. Foto: David Zalubowski/AP/dpa © David Zalubowski (dpa)