Protest: Viele Apotheken am Montag zu

Laut Verband sind die Kosten der Apotheker seit 2013 um 65 Prozent gestiegen, die Preise aber gleich geblieben. Bundesweit haben demnach schon fast 20 Prozent der Apotheken schließen müssen. Wer am Montag Medikamente braucht, muss zur Notdienstapotheke. Eine Übersicht, welche Apotheken einen Notdienst anbieten, gibt es hier. Am Protesttag am Montag wollen die Apotheker an Kundgebungen in Düsseldorf und andere Städten teilnehmen.