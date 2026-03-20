Protest: Viele Apotheken am Montag zu
Bei vielen Apotheken in Mülheim werden wir jetzt am Montag (23.3.) vor verschlossenen Türen stehen. Die Apotheken beteiligen sich einem bundesweiten Protest und werden gegen zu niedrige Honorare auf die Straße gehen. Das hat der Apothekerverband Nordrhein angekündigt.
Veröffentlicht: Freitag, 20.03.2026 07:51
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Laut Verband sind die Kosten der Apotheker seit 2013 um 65 Prozent gestiegen, die Preise aber gleich geblieben. Bundesweit haben demnach schon fast 20 Prozent der Apotheken schließen müssen. Wer am Montag Medikamente braucht, muss zur Notdienstapotheke. Eine Übersicht, welche Apotheken einen Notdienst anbieten, gibt es hier. Am Protesttag am Montag wollen die Apotheker an Kundgebungen in Düsseldorf und andere Städten teilnehmen.
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