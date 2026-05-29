Protest: Klimacamp hat Mülheim erreicht
Auf der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe der Friedrich-Wilhelms-Hütte müsst ihr heute mit Verkehrsproblemen rechnen. Grund ist eine Demo, teilt die Polizei mit. Ein Ableger des aktuellen Klimacamps in Hamm hat seinen Protest demnach auf Mülheim ausgeweitet.
Veröffentlicht: Freitag, 29.05.2026 05:20
In Hamm protestieren seit Tagen über 1000 Aktivisten gegen den Bau neuer Gaskraftwerke in Deutschland. Rund 40 Aktivisten sind seit dem frühen Morgen in Mülheim und blockieren die Zufahrt zur Friedrich-Wilhelms-Hütte. Das Werk an der Friedrich-Ebert-Straße 125 stellt unter anderem Teile für den Bau von Dampf- und Gasturbinen her. Laut Polizei verläuft der Protest bisher friedlich. Autofahrer müssen im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße aber mit Einschränkungen wegen der Demo rechnen.