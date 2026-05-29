Protest: Klimacamp hat Mülheim erreicht

In Hamm protestieren seit Tagen über 1000 Aktivisten gegen den Bau neuer Gaskraftwerke in Deutschland. Rund 40 Aktivisten sind seit dem frühen Morgen in Mülheim und blockieren die Zufahrt zur Friedrich-Wilhelms-Hütte. Das Werk an der Friedrich-Ebert-Straße 125 stellt unter anderem Teile für den Bau von Dampf- und Gasturbinen her. Laut Polizei verläuft der Protest bisher friedlich. Autofahrer müssen im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße aber mit Einschränkungen wegen der Demo rechnen.