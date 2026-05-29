Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Protest: Klimacamp hat Mülheim erreicht
© Martin Möller / Funke Foto Services
Teilen:

Protest: Klimacamp hat Mülheim erreicht

Auf der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe der Friedrich-Wilhelms-Hütte müsst ihr heute mit Verkehrsproblemen rechnen. Grund ist eine Demo, teilt die Polizei mit. Ein Ableger des aktuellen Klimacamps in Hamm hat seinen Protest demnach auf Mülheim ausgeweitet.

Veröffentlicht: Freitag, 29.05.2026 05:20

Anzeige

In Hamm protestieren seit Tagen über 1000 Aktivisten gegen den Bau neuer Gaskraftwerke in Deutschland. Rund 40 Aktivisten sind seit dem frühen Morgen in Mülheim und blockieren die Zufahrt zur Friedrich-Wilhelms-Hütte. Das Werk an der Friedrich-Ebert-Straße 125 stellt unter anderem Teile für den Bau von Dampf- und Gasturbinen her. Laut Polizei verläuft der Protest bisher friedlich. Autofahrer müssen im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße aber mit Einschränkungen wegen der Demo rechnen.

Anzeige
Anzeige
Anzeige