Projekt: Mülheimer Vorschulkinder lernen Fahrradfahren

Dahinter steckt das Projekt „Kinderleicht – vom Laufrad zum Fahrrad", eine Initiative des Mülheimer Sportbundes in Kooperation mit zwei lokalen Radsportvereinen. Jede teilnehmende Kita wird an drei Vormittagen besucht – erfahrene Übungsleiterinnen und Übungsleiter helfen den Kleinen in 60-Minuten-Einheiten dabei, sicherer auf dem Rad zu werden. Dabei geht es nicht nur ums Theorie-Lernen: Die Kinder fahren selbst Slalom durch Markierungshütchen, üben das Bremsen und meistern sogar eine kleine Wippe. Am Ende bekommen alle eine eigens angefertigte Medaille. Für den Herbst ist außerdem ein Radsportfest geplant, bei dem Drei- bis Sechsjährige ein besonderes Abzeichen erlangen können. Infos zu Termin und Ort gibt es dann auf der Website des Mülheimer Sportbundes: muelheimer-sportbund.de.