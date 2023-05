Project Q: Sony kündigt Playstation-Handheld an

Sony will noch in diesem Jahr einen Streaming-Handheld für die Playstation 5 auf den Markt bringen. Es trägt den Projektnamen Q, besitzt ein eigenes Display und sieht aus wie eine eigenständige mobile Konsole. Tatsächlich ist es aber nur als Begleitgerät konzipiert, das per WLAN mit der Playstation 5 gekoppelt werden muss, wie das Unternehmen mitteilt.

© Sony/youtube.com/dpa-tmn