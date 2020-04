Pro und Kontra: Soll die Bundesliga bald wieder starten?

Frankfurt/Main (dpa) - Am heutigen Donnerstag ab 11.00 Uhr beraten die 36 Profi-Clubs der Deutschen Fußball Liga das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Die Vereine streben den baldigen Neustart der Bundesliga und 2. Liga an - bestenfalls im Mai.

© Frank Rumpenhorst (dpa)