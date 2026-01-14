Preuß patzt: Kein Podestplatz bei Olympia-Generalprobe

Ruhpolding (dpa) - Mit hängendem Kopf stapfte Franziska Preuß nach der verpatzten Olympia-Generalprobe völlig niedergeschlagen aus dem Zielraum. Eine Strafrunde der besten deutschen Biathletin kostete der Frauenstaffel beim Weltcup-Heimspiel in Ruhpolding einen möglichen Podestplatz. «Man ist natürlich sehr enttäuscht, mir tut das wahnsinnig leid», sagte die 31-Jährige nach dem bitteren sechsten Rang am ZDF-Mikrofon.

Den Sieg sicherte sich Norwegens Schlussläuferin Maren Kirkeeide in einem packenden Duell gegen Italiens Lisa Vittozzi. Rang drei ging an Schweden, Deutschland hatte nach einer Strafrunde und insgesamt acht Nachladern im Ziel nach 4 x 6 Kilometern 1:01,8 Minuten Rückstand.

Nachlader sind Gegner für Preuß

Auf den Tag genau fünf Wochen vor dem Olympia-Staffelrennen im italienischen Antholz hat Preuß plötzlich ein Problem beim Stehendschießen. Ihr versagten beim letzten Anschlag die Nerven, selbst drei Nachladepatronen waren zu wenig, um alle fünf Scheiben zu treffen.

Bereits in der Vorwoche in Oberhof hatte Deutschlands Sportlerin des Jahres der Drucksituation Frau gegen Frau nicht standgehalten. Da brauchte Preuß im direkten Duell gegen Kirkeeide drei Nachlader und musste der Norwegerin Platz zwei überlassen.

Die an sich sichere Schützin hat derzeit ein Kopfproblem. «Die Nachlader fühlen sich für mich an, als wären sie ein Gegner», sagte Preuß. Sobald sie weiß, dass sie Extrapatronen braucht, macht ihr Körper zu. «Dann wackelt es einfach nur noch. Man steht echt ein bisschen hilflos da und weiß dann auch, es wird echt schwierig.» Sie muss nun schnell eine Lösung finden, «dass ich das aus dem Kopf kriege und wieder die innere Ruhe finde beim Stehenschießen».

Deutsches Quartett liegt zwischenzeitlich in Führung

Vor einem Jahr hatte die 31-Jährige dem deutschen Quartett an gleicher Stelle noch den bislang letzten Weltcupsieg gesichert. Zuvor hatten es die deutschen Frauen in diesem Winter in Hochfilzen und Oberhof jeweils auf Rang drei geschafft.

Gemeinsam mit Vanessa Voigt, Julia Tannheimer und Janina Hettich-Walz waren die Aussichten auf eine bessere Platzierung für Preuß zwischenzeitlich groß. Die Olympia-Generalprobe startete optimal. Startläuferin Voigt übernahm nach einem fehlerfreien ersten Schießen direkt die Führung.

Tannheimer zeigt ein starkes Rennen

Voigt übergab ohne Nachlader als Sechste an Tannheimer. Die 20-Jährige brauchte im Liegendschießen eine Extrapatrone, schob sich dann dank einer Schnellfeuereinlage aber erneut ganz nach vorn und wurde von den 13.700 Fans gefeiert. «Ich habe mich gut gefühlt, wir hatten mega Ski. Das habe ich ausgenutzt», sagte Tannheimer.

Mit nur 0,6 Sekunden Rückstand auf Schweden startete anschließend Hettich-Walz als Zweite in die Loipe. Bei ihrem ersten Schießen lag die 29 Jahre alte Mutter einer Tochter kurzzeitig sogar wieder in Führung, fiel aber nach einem Patzer erst auf Rang fünf zurück. Stehend vermied sie mit Mühe eine Strafrunde und lag als Siebte fast eine halbe Minute hinter den führenden Tschechinnen.

Schlussläuferin Preuß arbeitete sich in ihrer Wahlheimat nur kurz wieder auf den dritten Rang vor, ehe das Rennen für sie ganz bitter endete.

Grotian soll sich auf Olympia-Qualifikation konzentrieren

In der Staffel fehlte Selina Grotian, die noch um ihren Platz im Olympia-Team kämpft. Die 21-Jährige hatte wegen einer Corona-Infektion zwei Weltcups verpasst, in Oberhof lief es in der Vorwoche nicht nach Plan. Ihr bleiben noch zwei Rennen, um die Norm (einmal Top 8 oder zweimal Top 15) zu erfüllen.

Den Staffelstress wollte man ihr ersparen, sagte Sportdirektor Felix Bitterling. Grotian solle sich voll auf den Sprint am Freitag und die Verfolgung am Sonntag konzentrieren. «Grundsätzlich sind unsere Staffelaufstellungen jetzt nicht für oder gegen irgendjemanden, sondern wir wollen speziell auch mit Blick auf Olympia einfach noch ein paar Sachen probieren», sagte Bitterling.