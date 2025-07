Pressestimmen: «Auserwählter» Piastri jetzt Formel-1-Favorit

Spa-Francorchamps (dpa) - Der nächste Doppelerfolg des dominanten McLaren-Duos Oscar Piastri und Lando Norris, aber auch die nächsten Wetterkapriolen liefern bei der Formel 1 in Belgien die Gesprächsthemen. Das schreiben internationale Medien über den 13. Saisonlauf in Spa:

Großbritannien

«Daily Mirror»: «Lando Norris' Zockerei scheitert, Lewis Hamilton glänzt vom Ende des Felds. (...) Oscar Piastri ist nach einer langen Regenpause am schnellsten und schlug früh zu, mit dem entscheidenden Manöver holte er den Sieg beim Großen Preis von Belgien.»

«The Sun»: «Lewis Hamilton betreibt Wiedergutmachung für das desaströse Formel-1-Wochenende in Belgien, während Lando Norris nach einer 80-minütigen Verzögerung in der Weltmeisterschaft an Boden verliert. (...) Der furchtlose Piastri ließ Polesetter Norris nach nur einer Runde hinter sich, übernahm die Führung und siegte in einem weitgehend ereignislosen Rennen in Spa.»

«Daily Mail»: «Lando Norris blinzelte und verschaffte Oscar Piastri im Rennen um den F1-Titel einen Vorteil – nach dem Großen Preis von Belgien muss der Brite noch einmal von vorne anfangen.»

«The Times»: «Oscar Piastri profitiert und baut seine Titelführung aus, während Lando Norris von der Pole scheitert.»

«The Guardian»: «Oscar Piastri gewann den Großen Preis von Belgien mit einer dominanten Fahrt in Spa für McLaren und verwies seinen Teamkollegen Lando Norris souverän auf den zweiten, und Ferrari-Fahrer Charles Leclerc auf den dritten Platz.»

Schweiz

«Blick»: «Wie zuletzt in Silverstone hält der Regen auch in Spa die Formel 1 auf Trab. Das Rennen startet verspätet und endet mit einem Sauber-Piloten in den Punkterängen – Gabriel Bortoleto wird Neunter. Den GP-Triumph sichert sich McLaren-Pilot Oscar Piastri.»

«Tages-Anzeiger»: «McLaren ist in Spa-Francorchamps nicht zu schlagen. Wieder setzt sich Oscar Piastri durch – und baut seine Formel-1-Führung aus.»

Österreich

«Kurier»: «Oscar Piastri machte den nächsten Schritt in Richtung WM-Titel. Der Australier gewann ungefährdet den Formel-1-Grand-Prix von Belgien in Spa vor seinem McLaren-Teamkollegen Lando Norris. Mit seinem sechsten Saisonsieg baute Piastri seinen Vorsprung auf 16 Punkte aus.»

«Krone»: «Rekordweltmeister Lewis Hamilton krönte eine Aufholjagd in den Ardennen nach einem Start aus der Boxengasse, der Vorjahressieger lenkte seinen Ferrari noch auf den siebenten Platz. In der WM-Wertung baute Piastri seinen Vorsprung mit dem sechsten Saisonsieg auf 16 Punkte aus.»

«Salzburger Nachrichten»: «Formel 1 entgeht in Spa erneuter Farce: McLaren dominiert nach langer Verschiebung auf der Traditionsstrecke»

Niederlande

«De Telegraaf»: «Oscar Piastri setzte seinen Plan perfekt um. Max Verstappen konnte beim Großen Preis von Belgien auf seiner Lieblingsstrecke Spa-Francorchamps keine Führungsrolle übernehmen. Der viermalige Red-Bull-Formel-1-Weltmeister wurde Vierter. Der gebürtige Limburger war den dominanten McLaren-Fahrern nicht gewachsen.»

Italien

«Gazzetta dello Sport»: «An der Universität der Formel 1 spielt Oscar Piastri den Professor. Der Australier gewann in Spa ein vom Regen beeinträchtigtes Rennen, das die Organisatoren zu einer Startverschiebung von fast anderthalb Stunden zwang. Sein Sieg verdankte er einem sensationellen Überholmanöver.»

«Corriere dello Sport»: «Lewis Hamilton feiert ein unglaubliches Comeback: Nach einem desaströsen Qualifying-Wochenende macht er elf Plätze gut und wird Siebter.»

«Tuttosport»: Hervorragendes Rennen für Ferrari: Leclerc auf dem Podium – Hamiltons großartiges Comeback in Spa!»

Spanien

«Marca»: «Oscar Piastri hat den GP von Belgien souverän gewonnen, nachdem er seinen Teamkollegen Lando Norris in der ersten Runde überholt und die Führung bis zum Ende verteidigt hatte. Für den Australier ist es der sechste Saisonsieg. Er gilt nun als Favorit auf die Weltmeisterschaft.»

«As»: «Piastri triumphierte nach einem brillanten Überholmanöver gegen Norris auf dem nassen Asphalt in Spa. Piastri ließ das Manöver, das die guten Fahrer von den Auserwählten unterscheidet, einfach aussehen.»

«Mundo Deportivo»: «Oscar Piastri, der Führende der Formel-1-Weltmeisterschaft, war erneut der cleverste im Feld und schlug seinen Teamkollegen und Titelrivalen Lando Norris, der von der Pole Position gestartet war.»

Frankreich

«L'Equipe»: «Dank eines Überholmanövers in der ersten Runde gewann Oscar Piastri den Großen Preis von Belgien vor seinem McLaren-Teamkollegen Lando Norris. (...) Lewis Hamilton zeigte eine starke Aufholjagd und erreichte den siebten Platz.»