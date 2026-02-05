Preise für Wohnungen in Mülheim deutlich gestiegen

Das entspricht einem Anstieg von 6,5 Prozent und liegt über dem bundesdeutschen Durchschnitt von 4 Prozent, zeigt eine Analyse von Immowelt. In 71 von 80 deutschen Großstädten verteuerten sich Wohnungen gegenüber dem Vorjahr. Am stärksten stiegen die Preise in Göttingen mit fast 12 Prozent, München bleibt mit über 8.000 Euro pro Quadratmeter die teuerste Stadt. Nur in 9 Städten wurden Wohnungen günstiger, darunter Berlin mit einem Rückgang von 1 Prozent. Für Mülheimer Familien bedeutet das: Eine 75-Quadratmeter-Wohnung kostet jetzt im Schnitt rund 12.000 Euro mehr als vor einem Jahr. Hauptgrund ist laut Immowelt, dass nach wie vor zu wenig gebaut wird und die Nachfrage nach Wohnraum hoch bleibt.