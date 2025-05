Präsidentenwahl in Rumänien: Rechtspopulist sieht sich vorne

Bukarest (dpa) - Bei der Präsidentschaftswahl in Rumänien zeichnet sich im ersten Wahlgang ein Sieg für den extrem rechten Kandidaten George Simion ab. «Wir haben zusammen Geschichte geschrieben, wir nähern uns einem hervorragenden Ergebnis», sagte Simion in einer im Fernsehen verbreiteten Ansprache. Drei Wählerbefragungen vom Wahltag sehen Simion bei 30 bis 36 Prozent. Nach Auszählung von einem Drittel der Wahllokale lag er bei 42 Prozent der Stimmen. Das Ergebnis kann sich aber noch deutlich verschieben, weil die Auszählung für gewöhnlich in kleinen, ländlichen Wahllokalen zuerst abgeschlossen ist.

Nach der Annullierung der Präsidentenwahl im EU- und Nato-Land Rumänien im vergangenen Jahr wird die Wahl wiederholt. Sollte kein Kandidat auf Anhieb 50 Prozent der Stimmen aller Wahlberechtigten bekommen, fällt die Entscheidung zwischen den zwei Bestplatzierten in einer Stichwahl am 18. Mai.