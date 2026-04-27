Polizeihund beißt Kind in Heißen

Der Hund entkam aus dem Garten seines Besitzers auf das Nachbargrundstück. Dort spielten mehrere Kinder. Als der Hund auf den 9-Jährigen zulief, erschrak das Kind und rannte weg. Daraufhin biss der Hund den Jungen ins Gesäß. Die Frau des Hundebesitzers sicherte das Tier. Die Bisswunde musste genäht werden. Gegen den Diensthundeführer und seine Frau wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Aus Neutralitätsgründen übernimmt die Polizei Bochum die Ermittlungen, so die Polizei Essen.