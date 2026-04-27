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Ein Einsatzwagen der Polizei (Symbolbild). Bei Verwendung in Social Media muss die Bildquelle am Bild genannt werden; bei Verwendung als Nachrichtenbild spielt das System diese automatisch mit aus.
© abr68/Fotolia.com
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Polizeihund beißt Kind in Heißen

Am Freitagabend (24.4.) hat ein Polizeihund in Heißen ein 9-jähriges Kind gebissen. Der Junge musste ins Krankenhaus und blieb dort vorsorglich zur Beobachtung.

Veröffentlicht: Montag, 27.04.2026 11:48

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Der Hund entkam aus dem Garten seines Besitzers auf das Nachbargrundstück. Dort spielten mehrere Kinder. Als der Hund auf den 9-Jährigen zulief, erschrak das Kind und rannte weg. Daraufhin biss der Hund den Jungen ins Gesäß. Die Frau des Hundebesitzers sicherte das Tier. Die Bisswunde musste genäht werden. Gegen den Diensthundeführer und seine Frau wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Aus Neutralitätsgründen übernimmt die Polizei Bochum die Ermittlungen, so die Polizei Essen.

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