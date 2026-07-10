Polizeihubschrauber sucht nach Verdächtigen

Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte ein Anrufer im Bereich der Großenbaumer Straße verdächtige Personen mit Taschenlampen gesehen. Deshalb waren neben Kräften am Boden ab 4:30 Uhr auch Beamte aus der Luft im Einsatz. Der Hubschrauber war dabei auch über Teilen von Saarn und Broich zu hören. Konkrete Verdächtige konnte die Polizei aber nicht finden. Auch Einbruchsspuren wurden laut Polizei nicht entdeckt. Der Einsatz war gegen 5 Uhr beendet.