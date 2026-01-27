Polizei: Viele Verstöße bei Tuning-Treffen
Am Rande eines Tuning-Treffens in Styrum hat die Polizei zahlreiche Verstöße geahndet und zwei Autos sichergestellt. Das hat die Polizei heute mitgeteilt. Am vergangenen Samstagabend waren rund 200 Teilnehmer mit rund 120 Autos zu einem Treffen auf einem Firmengelände an der Hohe Straße gekommen.
Veröffentlicht: Dienstag, 27.01.2026 07:51
Laut Polizei hatten sich in den vergangenen Monaten bereits mehrfach Anwohner über ähnliche Treffen mit vielen Autos und aufheulenden Motoren beschwert. Am Samstagabend wurden mehrere Anzeigen geschrieben, weil Autos zu laut waren, sagt die Polizei. Auch unerlaubte Umbauten an Autos wurden geahndet. In drei Fällen führten die Verstöße dazu, dass die Betriebserlaubnis der Autos erlosch. Zwei dieser PKW wurden sichergestellt, um ein Gutachten erstellen zu lassen, sagt die Polizei.