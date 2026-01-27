Polizei: Viele Verstöße bei Tuning-Treffen

Laut Polizei hatten sich in den vergangenen Monaten bereits mehrfach Anwohner über ähnliche Treffen mit vielen Autos und aufheulenden Motoren beschwert. Am Samstagabend wurden mehrere Anzeigen geschrieben, weil Autos zu laut waren, sagt die Polizei. Auch unerlaubte Umbauten an Autos wurden geahndet. In drei Fällen führten die Verstöße dazu, dass die Betriebserlaubnis der Autos erlosch. Zwei dieser PKW wurden sichergestellt, um ein Gutachten erstellen zu lassen, sagt die Polizei.