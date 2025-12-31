Polizei verstärkt Präsenz an Silvester

Die Beamten wollen allen eine sichere Silvester-Party ermöglichen. In Mülheim seien anders als in Essen keine besonderen Hotspots im Visier. Die Polizei appelliert an die Mülheimer: Nur legale Böller kaufen, bei Alkohol das Auto stehen lassen und friedlich feiern. Wer andere gefährdet oder Einsatzkräfte angreift, werde zur Rechenschaft gezogen. In den vergangenen Jahren kam es an Silvester immer wieder zu Angriffen auf Polizei und Feuerwehr. In Mülheim blieb es vergleichsweise ruhig. Lediglich in Speldorf gab es einen nennenswerten Einsatz. Ein 27-Jähriger wurde von der Polizei erwischt, als er mit einer Schreckschusspistole in die Luft feuerte. Die Mülheimer Feuerwehr berichtete, dass es mehrere Verletzte durch Feuerwerkskörper gab.