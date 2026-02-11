Polizei sucht Zeugen nach Raub

Die 86-Jährige war zu Fuß auf der Straße Gracht unterwegs. Zwei Männer haben laut Polizei mit einem weißen Auto neben ihr angehalten und nach dem Weg zu einem Einkaufszentrum gefragt. Laut Polizei in gebrochenem Deutsch.

Später in der Fichtestraße haben sie wieder angehalten. Sie haben der Frau gegen den Arm geschlagen und zwei Goldringe geklaut, heißt es. Dann sollen sie in Richtung Innenstadt geflüchtet sein. Verletzt hat sich die Frau nicht.

Die Polizei beschreibt die Männer als etwa 20 bis 30 Jahre alt, mit afrikanischem Phänotypus. Der Fahrer soll ein weißes T-Shirt getragen haben und hatte einen Drei-Tage-Bart. Der Beifahrer schwarzes T-Shirt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der 0201/829-0 oder per E-Mail hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden.