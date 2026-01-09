Polizei sucht Zeugen nach Brandstiftung

Gegen 3 Uhr bemerkte ein Zeuge zwei brennende Fahrzeuge und alarmierte die Feuerwehr. Ein Audi stand in Vollbrand, ein danebenstehender VW Polo brannte im Bereich der Motorhaube, sagt die Polizei. Ein drittes Auto, ein Mercedes, wurde durch die Hitze am Scheinwerfer beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde und ermittelt jetzt wegen Brandstiftung. Wenn ihr etwas beobachtet oder mitbekommen habt, könnt ihr euch mit euren Hinweisen per Mail hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201/829-0 bei der Polizei melden.