Polizei sucht nach Angriff nach Verdächtigem

Demnach habe es am frühen Abend mehrere Notrufe aus dem Fitnessstudio in der Altstadt gegeben. Laut Polizei verletzte ein Täter vermutlich mit einer Hieb- oder Stichwaffe insgesamt vier Männer im Alter von 21 bis 32 Jahren. Drei von ihnen wurden lebensgefährlich, einer schwer verletzt. Nach aktuellem Stand befinde sich ein Mann nach einer Notoperation noch in Lebensgefahr. Mehrere Zeugen wurden vernommen. Die Verletzten seien nicht vernehmungsfähig gewesen, heißt es. Eine Personenbeschreibung des mutmaßlichen Angreifers gibt es auf unserer Homepage. Hier findet sich auch der Link zum Hinweisportal. Hier können Zeugen Videos, Fotos oder schriftliche Hinweise zur Tat auch anonym hochladen.





Hier die Täterbeschreibung:

Der mutmaßliche Täter konnte als ca. 30 Jahre alt mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Er sei ca. 180 cm groß, habe eine normale Statur und trage einen schwarzen langen Vollbart. Bekleidet gewesen sei er mit einem dunklen langärmligen Pullover sowie einer dunklen Hose. Außerdem habe er eine schwarze Kappe mit nach vorne gedrehtem Schirm getragen.





