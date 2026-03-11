Polizei stoppt Raser nach illegalem Autorennen

Gegen 22:20 Uhr bemerkten Beamte auf der Friedrich-Ebert-Straße drei auffällige Wagen – einen BMW, Porsche und Mercedes. Diese beschleunigten stark mit aufheulenden Motoren. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. In Höhe der Sandstraße überholte der Porsche den BMW und den Mercedes riskant von rechts, während die anderen beiden Fahrer das Tempo hielten. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit rasten die Fahrzeuge weiter, bis sie an der roten Ampel zur Aktienstraße anhielten, wo die Polizei die Fahrt beendete.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die drei Fahrer, ein 24-Jähriger und zwei 23-Jährige, in Duisburg wohnen. Im Porsche saßen zudem drei weitere junge Männer. Die Alkohol- und Drogentests waren negativ. Die Fahrzeuge und Führerscheine wurden beschlagnahmt und die Männer nach Abschluss der Maßnahmen entlassen. Sie erwartet jetzt eine Anzeige wegen Teilnahme an einem verbotenen Autorennen.