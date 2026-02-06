Polizei schnappt mutmaßliche Einbrecher

Demnach wurden vier Männer und eine Frau geschnappt. Die Fünf stehen im Verdacht, um kurz nach 20 Uhr in ein Einfamilienhaus am Blötter Weg eingebrochen und ohne Beute geflüchtet zu sein.Bei der Suche nach den Einbrechern war unter anderem auch ein Hubschrauber der Polizei zum Einsatz gekommen. Die fünf Verdächtigen konnten laut Polizei alle im Umkreis des Blötter Wegs gestellt und festgenommen werden. Der Ermittlungen dauern aktuell an.