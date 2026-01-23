Anzeige
Polizei findet Cannabis-Müll auf Parkplatz
© Polizei Essen / Mülheim
Unbekannte haben Cannabis-Abfälle auf einem Parkplatz in Broich entsorgt. Ein Zeuge fand am Mittwoch (21.1.) mehrere Müllsäcke mit Pflanzenresten und Material zur Aufzucht.

Veröffentlicht: Freitag, 23.01.2026 13:00

In den Säcken waren Substrate, Cannabis-Pflanzenreste und Elektronikschrott. Auch Teile einer Bewässerungsanlage und Verpackungen von Feuchtraumleuchten lagen dabei. Der 34-jährige Duisburger entdeckte die illegal entsorgten Säcke gegen 13:45 Uhr auf dem Parkplatz am Uhlenhorstweg. Die Kripo ermittelt wegen unerlaubtem Cannabis-Anbau nach dem neuen Cannabis-Gesetz. Die Polizei sucht Zeugen, die den Abladevorgang beobachtet haben oder verdächtige Personen gesehen haben. Tel.: 0201/829-0

