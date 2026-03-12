Polizei fahndet nach Drogeriemarkt-Dieben

Gegen 12 Uhr beobachtete der Detektiv am 2. August 2024 über die Videoüberwachung, wie drei Männer Artikel in eine Tasche steckten. Als er sie ansprach, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der er leichte Verletzungen erlitt. Ein 41-jähriger Tatverdächtiger konnte bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten werden. Die beiden anderen Männer flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Die nun zur Öffentlichkeitsfahndung freigegebenen Bilder der flüchtigen Männer sind hier abrufbar. Zeugen können Hinweise zu den Gesuchten únd zur Tat telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail bei der Polizei Essen melden.