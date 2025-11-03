POL-E: Essen: 15-jährige Mariam A. aus Essen vermisst - 1. Folgemeldung - Fahndungsrücknahme

45329 E.-Karnap:

Seit dem 23. Juli wurde die 15-jährige Mariam A. vermisst. Die Ursprungsmeldung vom 16. Oktober finden Sie hier:

https://essen.polizei.nrw/presse/15-jaehrige-mariam-a-aus-essen-vermisst

Die 15-Jährige ist selbstständig und wohlbehalten zu ihrer Wohnanschrift zurückgekehrt.

Die Polizei Essen bedankt sich für die Mithilfe und bittet, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /ruh

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell