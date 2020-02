POL-BN: Fahndungsrücknahme: 14-Jährige aus Wachtberg wohlbehalten angetroffen

Essen (ots) - Die seit den Vormittagsstunden des 07.02.2020 vermisste Jugendliche aus Wachtberg ist wohlbehalten angetroffen worden. Nach einem Zeugenhinweis traf eine Polizeistreife die Jugendliche am 21.02.2020, gegen 23:30 Uhr, im Citybereich von Sankt-Augustin wohlbehalten an. Die 14-Jährige wurde in die Obhut der erleichterten Eltern übergeben. Die Fahndungsmaßnahmen - zu denen insbesondere auch die Bildveröffentlichung gehörte - werden hiermit eingestellt.