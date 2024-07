Pokal von Prinzessin Kate - Alcaraz triumphiert in Wimbledon

London (dpa) - Prinzessin Kate überreichte Carlos Alcaraz die Trophäe und der Spanier reckte den goldenen Pokal stolz in Höhe. Mit einer faszinierenden Leistung hat der Tennisprofi zum zweiten Mal in Wimbledon triumphiert und die Hoffnung von Novak Djokovic auf einen historischen Rekord zerstört. In einer lange Zeit erstaunlich einseitigen Neuauflage des Vorjahres-Endspiels setzte sich der überragende 21-Jährige mit 6:2, 6:2, 7:6 (7:4) gegen den mitunter ratlosen Serben durch und feierte seinen vierten Grand-Slam-Titel.

«Es ist ein Traum für mich, die Trophäe zu gewinnen. Ich habe meinen Traum wiederholt. Wie ich zuvor schon gesagt habe, das ist für mich das schönste Turnier, der schönste Platz und die offensichtlich schönste Trophäe», sagte Alcaraz. Prinzessin Kate gratulierte ihm später noch einmal, bevor er sich den Fans auf dem Balkon präsentierte: «Genieße den Sieg.»

Der Youngster dominiert

Alcaraz gelang das seltene Kunststück, sich nach dem French-Open-Erfolg im Juni auf Sand gleich den Grand-Slam-Titel auf Rasen zu sichern. «Große Champions haben es geschafft. Ich halte mich noch nicht für einen so großen Champion, wie sie es sind», sagte er mit einem Seitenblick auf Djokovic oder andere Größen wie Rafael Nadal und Roger Federer. Mit seinem Triumph unterstrich er, dass die junge Generation immer stärker wird.

Vor einem Jahr hatte Alcaraz Djokovic beim Rasenklassiker an der Londoner Church Road in fünf Sätzen im Endspiel einen Triumph vermasselt. Diesmal dominierte der Spanier das Generationen-Duell in den ersten beiden Sätzen mit dem lange chancenlosen Djokovic.

Nach 2:27 Stunden verwandelte die Nummer drei der Welt den vierten Matchball. Erst als er bei 5:4 im dritten Satz zum Sieg aufschlug und drei Matchbälle in Serie ausließ, verlor Alcaraz kurzzeitig seine Souveränität. Im Tiebreak entschied er aber die Partie, verwehrte Djokovic die erhoffte Revanche und verteilte anschließend Kusshändchen ans Publikum.

«Anerkennung für Carlos, er hat heute perfektes Tennis gespielt. Ich habe versucht, es etwas hinauszuzögern. Aber er ist ein verdienter Champion», sagte der 37 Jahre alte Djokovic. Er sei etwas enttäuscht so kurz nach dem verlorenen Match, aber wenn er alles Revue passieren lasse, werde er zu schätzen wissen, was er und sein Team erreicht hätten. «Ich versuche, mich daran zu erinnern, wie surreal es ist, hier zu sein.»

Kein 25. Grand-Slam-Titel für Djokovic

Nur 39 Tage nach seinem Eingriff am Knie hätte der serbische Tennis-Star seinen 25. Grand-Slam-Titel holen und damit einen Allzeit-Rekord aufstellen können. Doch der 37-Jährige verpasste es, sich von der Australierin Margaret Court abzusetzen, die ihre 24 Grand-Slam-Titel einst zwischen 1960 und 1973 sammelte. Zudem bleibt der Wimbledon-Rekord der Herren mit acht Titeln beim zurückgetretenen Schweizer Federer.

Die Grand-Slam-Ehren von Alcaraz schmücken nun die Titel bei den US Open 2022, in Wimbledon 2023 und 2024 und Roland Garros 2024. Mit vier Triumphen in seinen ersten vier Endspielen bei den bedeutendsten Turnieren seiner Sportart wandelt er auf den Spuren von Tennis-Ikone Federer, dem das zuvor in der Open Ära als Einzigem gelang. Erst als es um seine Tanzkünste und den Champions-Abend mit Damen-Siegerin Barbora Krejcikova ging, musste er auch Schwäche einräumen: «Könnte besser sein, denke ich.» Die Tschechin hatte sich am Samstag 6:2, 2:6, 6:4 gegen die Italienerin Jasmine Paolini behauptet.

Prinzessin Kate schaut Finale

Als am letzten Finaltag dieser Auflage Djokovic mit Aufschlag begann, hatte in der Royal Box auch Prinzessin Kate im lilafarbenen Kleid Platz genommen. Mit großem Applaus wurde sie bei einem Auftritt einige Monate nach der Bekanntgabe ihrer Krebsdiagnose gemeinsam mit Prinzessin Charlotte empfangen.

Die Stimmung auf dem komplett gefüllten Centre Court war sofort prächtig. Allein das erste Spiel zog sich über 13 Minuten - und besser hätte es für Alcaraz nicht losgehen können. Hatte Alcaraz vor zwölf Monaten den ersten Satz verpatzt, nahm er Djokovic diesmal auf Anhieb das erste Aufschlagspiel ab. Der Vorteil lag sofort auf der Seite des Spaniers. Mit einem Doppelfehler schenkte Djokovic dem jungen Kontrahenten das zweite Break zum 4:1.

Alcaraz imposant

Den Auftakt hatte sich der Rekord-Grand-Slam-Sieger sicher anders vorgestellt. Wie in den vorherigen sechs Runden schützte eine Bandage sein rechtes Knie. Die Meniskusblessur hatte er sich in Paris zugezogen, sie hatte ihn nun nicht von der Titelchance abgehalten.

Der zweite Satz begann wie der erste - mit einem Break der spanischen Nummer drei der Welt. Mit unerreichbaren Stoppbällen, direkten Punktgewinnen von der Grundlinie oder Passierbällen beeindruckte Alcaraz die rund 15.000 Zuschauer. Die spektakulären Punkte bot vor allem der Youngster. Der Serbe hatte nicht seinen besten Tag erwischt und patzte ungewohnt in wichtigen Momenten. Ein Volleyfehler leitete das nächste Break ein, es folgte ein nächster Doppelfehler zum 2:5. Nach 75 Minuten führte der Spanier mit 2:0-Sätzen.

Im dritten Satz steigerte Djokovic sein Niveau. Endlich war es ein ausgeglichenes Finale. Als sich der Durchgang der entscheidenden Phase näherte, zog Alcaraz noch einmal an. Mit einem Rückhandpassierball sicherte er sich das Break, musste aber noch in den Tiebreak.