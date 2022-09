Plötzlich Gegner: Krawietz besiegt Doppel-Partner Mies

New York (dpa) - Am Freitag kämpfen Krawietz/Mies im Männer-Doppel wieder Seite an Seite. In der zweiten Runde sind die Gegner Philipp Oswald aus Österreich und Robin Haase aus den Niederlanden. «Wir haben die letzten zwei Turniere gut gespielt und sind nicht schlecht drauf. Wir können jeden schlagen, das wissen wir», sagte Krawietz: «Wenn wir das abrufen, was wir können, kann es sehr weit gehen.»