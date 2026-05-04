Pläne: Neue Hochgeschwindigkeitszüge fürs Ruhrgebiet?

Demnach sind in Deutschland täglich 56 Verbindungen geplant. Als eine der Strecken taucht die Verbindung Dortmund - Köln - München auf, auf der auch die ICEs der Deutschen Bahn täglich mehrfach unterwegs sind. Üblicherweise halten die Züge auch in Essen und Duisburg. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Das italienische Unternehmen will knallrote Hochgeschwindigkeitszüge einsetzen, die bis zu 300 km/h schnell sind. Diese würden ihr Tempo aber nicht im Ruhrgebiet ausspielen können. Für sie würden die gleichen Geschwindigkeitsbegrenzungen gelten, wie für alle anderen Züge. "Italo" will dem Bericht nach 5.000 industrielle Arbeitsplätze schaffen, größtenteils in NRW. Die Verträge der Bahntochter InfraGo könnten noch in diesem Monat konkretisiert werden, heißt es.