«Pizza Hero»: Ein Stück Pizza rettet die Welt

Berlin (dpa/tmn) - Viele Games haben spannende Protagonisten. Dieser 2D-Shooter im Roguelike-Stil hat aber einen völlig überraschenden Helden: ein Stück Pizza.

Das Ziel in «Pizza Hero» ist es, die Welt vor einer Invasion zu bewahren. Mit einer Vielzahl an Toppings bekommt das kämpfende Pizzastück dafür so einige Fähigkeiten, die das Spiel zudem abwechslungsreich und spannend machen. Ob explosive Peperoni-Geschosse oder Oliven als Schilde: Das kanadische Entwicklerstudio Astro Hound Studios hat ein verrücktes Spielerlebnis rund um die Pizza erschaffen.

Das Rezept zum Erfolg geht über die Toppings

Freischalten lassen sich nicht nur Upgrades, sondern vor allem auch Rezepte. Folgt man im Spiel etwa einem der fünf verschiedenen Rezepte und kombiniert die richtigen Toppings, erhält die Pizza Boni. Bekommt man also etwa eine Pizza Hawaii zustande, wird mehr Schinken schneller abgefeuert.

Zusätzlich gibt es auch noch mehr als 20 Haustiere, die man finden und retten kann. Danach helfen die Tiere dem Pizzastück - etwa wenn es um Unterstützung geht, um Horden von Gegnern zu besiegen.

Vier Welten, die sich ständig wandeln

Vier verschiedene Welten gibt es in dem Shooter zu erkunden. Doch das bedeutet nicht, das man bald alles kennt. Denn der Aufbau jeder einzelnen Welt und was man dort vorfindet, wird jedes Mal neu generiert.

«Pizza Hero» ist kostenlos auf dem Smartphone für iOS und Android sowie für knapp zwei Euro auf Steam für den PC erhältlich.