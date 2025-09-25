Navigation

Pistorius: «Sind nicht mehr im kompletten Frieden»

Veröffentlicht: Donnerstag, 25.09.2025 12:21

Drohnenüberflüge beunruhigen derzeit Dänemark. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sieht darin eine neue Realität, mit der umgegangen werden müsse. Es sei kein Krieg, aber...

Boris Pistorius
© Martin Schutt/dpa

Drohnen

Ettersberg (dpa) - Nach dem Auftauchen von Drohnen über mehreren Flughäfen in Dänemark spricht Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) von einer neuen Realität, «mit der wir umgehen». Drohnenüberflüge seien für ihn keine Überraschung, sagte Pistorius am Rand der Konferenz der ostdeutschen Ministerpräsidenten auf Schloss Ettersburg bei Weimar. «Wir sind nicht im Krieg, aber wir sind auch nicht mehr im kompletten Frieden. Wir werden attackiert, hybrid, mit Desinformationskampagnen und eben durch Drohneneindringen.»

Nach Angaben seiner dänischen Kollegen sei bisher sei nicht klar, woher die Drohnen kämen. Ihr Einsatz gehöre jedoch zur Strategie des russischen Präsidenten Wladimir Putins - ohne «dass wir es in dem Fall konkret sagen könnten», so Pistorius. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz geht es auch um Verteidigungsstrukturen in Ostdeutschland. 

Nur zwei Tage nach dem Drohnenalarm am Flughafen Kopenhagen wurden am späten Mittwochabend bis in die Nacht zum Donnerstag hinein weitere Drohnen über einer Reihe von Airports im Nato-Land Dänemark gesichtet.

© dpa-infocom, dpa:250925-930-83032/1

Weitere Meldungen

Pistorius: Russland hat deutsche Fregatte überfliegen lassen

Politik Ein russisches Militärflugzeug überfliegt eine deutsche Fregatte in der Ostsee.

Bundestag - Haushaltswoche

Nato warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen

Politik Die Nato wird sich weitere Verletzungen des Luftraums nicht gefallen lassen. Das macht das Verteidigungsbündnis nach den jüngsten Ereignissen noch einmal ganz deutlich.

MiG-31 Abfangjäger

Provokationen und Nadelstiche: Der Groll in der Nato wächst

Politik Fast jeden Tag ein neuer Zwischenfall. Nach russischen Kampfjets im estnischen Luftraum nun Drohnen über Kopenhagen. Im Bündnis ändert sich der Ton gegenüber Russland.

Drohnensichtung am Flughafen von Kopenhagen
skyline