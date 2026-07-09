Pilzbefall: Kahlschlag im Dichterviertel

Weil der Pilz das Holz angreift und zerstört, mussten die Bäume aus Sicherheitsgründen entfernt werden, sagt eine Sprecherin. Demnach war das Risiko groß, dass Äste abbrechen oder sogar ganze Bäume umkippen. Hitze und Trockenheit schwächen die natürlichen Abwehrkräfte von Bäumen. Dadurch werden sie anfälliger für holzzerstörende Parasiten - in der Lessingstraße war das laut Stadt der Brandkrustenpilz. Eine Ersatzbepflanzung wird laut Stadt geprüft. Geplant sind Bäume, die Hitze und Trockenheit besser vertragen.