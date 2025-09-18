Piastri nach Stallorder-Kontroverse: Bleibt unter uns

Baku (dpa) - Nach der kontroversen Boxenorder zuletzt beim Großen Preis von Italien haben die beiden WM- und Stallrivalen Oscar Piastri und Lando Norris mit den Teamverantwortlichen von McLaren klärende Gespräche geführt. «Wir hatten Diskussionen, wie wir rennfahren wollen», sagte Formel-1-Spitzenreiter Piastri. Ins Detail wollte der 24 Jahre alte Australier vor dem Großen Preis von Aserbaidschan jedoch nicht gehen. «Das bleibt unter uns, sonst wären wir leicht anzugreifen», betonte Piastri und ergänzte: «Du kannst auch nicht jedes einzelne Szenario planen.»

Piastri hatte nach einem verpatzten Boxenstopp in Monza von Teamkollege Norris den Briten wieder überholen lassen müssen. Dieser war nach Piastri zum Reifenwechsel reingerufen worden, was taktisch oft ein Nachteil sein kann. Durch einen langen Stopp kam er dann auch hinter Piastri wieder raus, ehe dieser ihn auf Anweisung des Kommandostandes wieder überholen ließ. «Ich hatte vom Speed den zweiten Platz auch nicht verdient», meinte Piastri.

Piastri: Entscheiden unser Schicksal selbst

Hinter Sieger Max Verstappen von Red Bull hatte er eben auch noch hinter Norris den dritten Platz belegt. In der WM-Wertung hat Piastri vor den letzten acht Grand Prix in diesem Jahr 31 Punkte Vorsprung auf Norris, 94 Punkte mehr sind es auf den viermaligen Weltmeister Verstappen. «Wir haben genug Freiraum, selbst über das Schicksal in der WM zu entscheiden», sagte Piastri.

Die McLaren-Bosse, die unter Umständen bereits in Baku den erneuten Triumph in der Konstrukteurswertung bejubeln können, wollen die Entscheidung zwischen ihren beiden Fahrern auf der Strecke. Eine Nummer eins gibt es nicht. Bisher ging das meist gut, beide Fahrer befolgen die Anweisungen. Auf die Frage, ob er den Platz auch hergegeben hätte, wenn es um den Sieg gegangen wäre, lächelte Piastri und entgegnete: «Ging es aber nicht.»