Phishing mit Telekom-«Treuepunkten» und «Schutzfilter»

Telekom-Kunden im Visier von Betrügern: In E-Mails behaupten sie, Treuepunkte verfielen bald, wenn man nicht reagiert. Oder sie bieten angeblichen Spam-Schutz an. So reagieren Betroffene richtig.

© Oliver Berg/dpa