Pflegereform: Mülheimerin startet erfolgreich Petition

Nicole Heinen, 48, pflegt ihren vierjährigen Sohn, der schwerst pflegebedürftig ist und mit Down-Syndrom sowie einer seltenen Epilepsieform lebt. Gleichzeitig ist ihr Vater an Demenz erkrankt und lebt im Pflegeheim – ihr Mann musste seinen Beruf aufgeben, um die Pflege zu stemmen.





Die geplanten Änderungen treffen Familien wie ihre gleich mehrfach, sagt Heinen: Mögliche Kürzungen bei Rentenansprüchen pflegender Angehöriger, der drohende Wegfall des Angehörigenentlastungsgesetzes und Einschränkungen bei der sogenannten Verhinderungspflege – also der Möglichkeit, sich kurzzeitig vertreten zu lassen – würden ihr ohnehin fragiles System zum Einsturz bringen. Ihr Sohn könne nicht von wechselnden, fremden Pflegekräften betreut werden, er brauche vertraute Menschen.





Die Petition ist unter change.org/8HLCrMs2fJ erreichbar.