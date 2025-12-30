Pferde am Hexbachtal vergiftet - PETA setzt Belohnung aus

Eine Halterin entdeckte die Notlage am 22. Dezember über eine Überwachungskamera. Ein 12-jähriges Pony und zwei weitere Pferde starben vermutlich an den Folgen von Frostschutzmittel, so Medienberichte. Erste-Hilfe-Maßnahmen und sofortige tierärztliche Versorgung konnten die Tiere nicht retten. Die Polizei Essen/Mülheim ermittelt wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Die Tierrechtsorganisation PETA setzt eine Belohnung von 1000 Euro für Hinweise aus, die zur Verurteilung der Täter führen. PETA rät Pferdehaltern zu erhöhter Vorsicht: Tiere sollten nachts nicht ungeschützt auf der Koppel stehen, laut der Organisation.