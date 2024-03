Peter Kraus hält sich fit und denkt nicht an den Tod

München (dpa) - Der Sänger und Schauspieler Peter Kraus feiert am 18. März seinen 85. Geburtstag. Ein Alter, in dem es die meisten Menschen ruhig angehen lassen - nicht aber der deutsche Rock'n'Roll-Pionier: Er mache täglich Sport, schraube an seinen Oldtimer-Autos und gehe im Herbst wieder auf Tournee.

Wie er das schafft? «Ich lebe vernünftig, ernähre mich gesund und führe eine harmonische Ehe», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Mit seiner Ehefrau Ingrid «streite ich nie und lache ich viel. Ich bin in sie verliebt wie am ersten Tag». Positives Denken hat der überwiegend auf einem Bauernhof in Österreich lebende Künstler verinnerlicht: «Ich denke nie an den Tod», sagt er, «und was mal auf meinem Grabstein stehen wird, interessiert mich auch nicht. Von mir aus: «Hier ruht Sugar Baby»». Eine Anspielung an seinen großen Hit, der sein Markenzeichen ist, wie er sagt.